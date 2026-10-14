Así amaneció Estación Central tras el tornado: Techos destruidos, árboles caídos y escombros

14 oct. 2026 - 07:47 hrs.

¿Qué pasó?

Con planchas de techumbre en el suelo, restos sobre las ramas de los árboles y daños en distintos sectores de la comuna. Así amaneció Estación Central, en la Región Metropolitana, tras el tornado que afectó a la zona durante la tarde del martes.

El fenómeno provocó daños en las inmediaciones del terminal de buses de Turbus y en otros puntos de la comuna, donde la fuerza del viento arrancó planchas de las techumbres y dejó estructuras dañadas. Pese a la magnitud de los destrozos, no se reportaron personas lesionadas.

Los daños que dejó el tornado en Estación Central

En el sector de la terminal de buses, varias planchas de policarbonato y metal terminaron en el suelo, mientras que otras quedaron sobre las ramas de los árboles del paseo peatonal. Parte de estos restos también llegó hasta otros sectores de la comuna, a cerca de dos kilómetros de la terminal.

Los daños también quedaron a la vista en el límite entre Villa Francia y el sector de Los Nogales, donde había planchas de zinc y ramas esparcidas. En ese lugar, los comerciantes comenzaron a retirar los restos para intentar instalar sus puestos de feria y retomar sus actividades.

El fenómeno sorprendió a las personas que se encontraban en el sector. Algunos testigos relataron que quedaron atrapados en carros de comida mientras el viento levantaba estructuras y otros objetos.

¿Qué intensidad tuvo el tornado?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) confirmó que el fenómeno correspondió a un tornado de categoría EF-0, la menor intensidad de la escala Fujita Mejorada, con vientos estimados entre 105 y 137 kilómetros por hora.

El periodista de Megatiempo Alejandro Sepúlveda explicó que la intensidad se estima a partir de los daños observados y las características de la rotación del fenómeno. "Como no tenemos radar meteorológico, no le podemos dar el dato exacto", señaló.

De acuerdo con la información preliminar de la DMC, esta categoría puede provocar daños leves, como ramas quebradas, desprendimientos de piezas de techumbres y la caída de árboles poco profundos. El organismo indicó que el evento continúa bajo análisis para precisar sus características y clasificación.

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