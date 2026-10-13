Histórico tornado en Santiago: Dirección Meteorológica confirma que fenómeno se registró en Estación Central

13 oct. 2026 - 19:08 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) confirmó que el fenómeno que afectó a la comuna de Estación Central la tarde de este martes corresponde a un tornado.

Con la confirmación del organismo, es la primera vez en la historia que la capital se ve afectada por dicho fenómeno meteorológico.

¿Qué categoría tuvo el tornado?

La DMC informó que, según la información preliminar, el tornado se registró en el sector Alameda de la comuna de Estación Central, a las 16:30 horas.

Su clasificación preliminar corresponde a EF-0, es decir, la de menor intensidad en la escala Fujita Mejorada. El rango de viento estuvo entre los 105 y 137 km/h.

De acuerdo con la DMC, se registraron daños leves como "algunas tejas caídas y otras pequeñas piezas de los techos arrancadas, daños en canaletas y revestimiento, ramas de árboles rotas y árboles poco profundos arrancados".

Por último, el organismo informó que "el evento continúa bajo análisis para precisar sus características y clasificación".

🌪️ #Tornado | Análisis preliminar en Estación Central



La Dirección Meteorológica de Chile (#MeteoChile) realizó una evaluación preliminar de un fenómeno asociado a nubosidad convectiva con características tornádicas registrado está tarde, 13 de octubre, en la comuna de Estación… pic.twitter.com/DdBCfES1oR — MeteoChile (@meteochile_dmc) October 13, 2026

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