Registran presunta formación tornádica en Santiago: Video muestra impresionante fenómeno en Estación Central

13 oct. 2026 - 17:36 hrs.

¿Qué pasó?

Una inédita formación tornádica se registró en la tarde de este martes 13 de octubre en las inmediaciones del Terminal Sur, en Estación Central, en Santiago, lo que quedó captado en unas imágenes compartidas en las redes sociales y proyectadas en Meganoticias Ahora.

¿Qué dijo Alejandro Sepúlveda?

Según lo indicado por el periodista especializado en Meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, señaló que "si fuera un viento fuerte, las latas de la techumbre irían en la dirección que sopla el viento, pero aquí están girando sobre un eje".

"Es muy preliminar, pero sería un hecho inédito en la historia moderna de la capital este giro tornádico. Por lo menos, giro tornádico", dijo Sepúlveda, quien no se precipitó a informar si se trató de un tornado.

El especialista manifestó que "nos da la impresión que fuera una formación tornádica. Quiero ser súper precavido en calificarlo como un tornado".

"Lo voy a poner en condicional, pero es impresionante la tormenta que estamos viviendo", agregó.

En el registro se aprecia una voladura de techumbres y objetos dando vueltas en el cielo, aunque a poca velocidad. Mientras tanto, al fondo se ven parte de los buses del terminal, que estaban estacionados.

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