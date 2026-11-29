Confirman un fallecido por incendio que afectó a viviendas en Ñuñoa: Otras dos personas lograron ser rescatadas
¿Qué pasó?
Una persona falleció producto del incendio estructural ocurrido la noche de este sábado en la comuna de Ñuñoa y que afectó a cuatro viviendas.
Otras dos personas fueron rescatadas por voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa, quienes fueron llevadas a un centro asistencial.
El incendio comenzó cerca de las 21:00 horas en el sector de calle Uno con Guillermo Mann. Hasta el lugar llegaron los equipos de emergencia para combatir las llamas y evitar que el fuego se propagara a otras propiedades.Ir a la siguiente nota
¿Qué dijo Bomberos?
El comandante del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa, Óscar Vargas, explicó que las características del sector dificultaron el trabajo de los voluntarios, debido a los problemas para ingresar con los carros de emergencia, lo que obligó a implementar una logística diferente.
"Atacamos directamente la extinción para evitar las propagaciones en el entorno, ya que el sector en sí es bastante complicado", detalló.
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