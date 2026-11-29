29 nov. 2026 - 00:26 hrs.

¿Qué pasó?

Una persona falleció producto del incendio estructural ocurrido la noche de este sábado en la comuna de Ñuñoa y que afectó a cuatro viviendas.

Otras dos personas fueron rescatadas por voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa, quienes fueron llevadas a un centro asistencial.

El incendio comenzó cerca de las 21:00 horas en el sector de calle Uno con Guillermo Mann. Hasta el lugar llegaron los equipos de emergencia para combatir las llamas y evitar que el fuego se propagara a otras propiedades.

¿Qué dijo Bomberos?

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa, Óscar Vargas, explicó que las características del sector dificultaron el trabajo de los voluntarios, debido a los problemas para ingresar con los carros de emergencia, lo que obligó a implementar una logística diferente.

"Atacamos directamente la extinción para evitar las propagaciones en el entorno, ya que el sector en sí es bastante complicado", detalló.