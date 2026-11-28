28 nov. 2026 - 22:26 hrs.

¿Qué pasó?

Un total de 12 loros amazónicos fueron rescatados e incautados por funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas durante un control realizado en la Avanzada Aduanera El Loa, al sur de Iquique, en la Región de Tarapacá.

Las aves, pertenecientes al género Amazona aestiva, eran transportadas al interior de las mochilas de dos pasajeros que viajaban en un bus interurbano desde Iquique con destino a Tocopilla y Coquimbo. Según informó Aduanas, los ejemplares estaban presumiblemente dopados y ocultos entre las pertenencias de los viajeros.

El procedimiento se realizó durante controles preventivos al transporte de pasajeros. Al revisar los equipajes mediante tecnología de rayos X, los fiscalizadores detectaron imágenes anómalas, por lo que activaron un protocolo de inspección física.

Al abrir las mochilas, encontraron seis aves vivas en cada una, sumando 12 ejemplares. Los pasajeros señalaron que habían adquirido los loros en el barrio industrial de la Zona Franca, pero no contaban con certificados, permisos ni documentos que acreditaran su procedencia o ingreso legal al país.

El director regional (s) de la Aduana de Iquique, Narciso Donoso, destacó el procedimiento y advirtió sobre las condiciones en que eran trasladadas las aves. Según explicó, se trataba de polluelos que estaban "deshidratados, estresados y probablemente dopados para silenciarlos", ya que permanecían apretados al interior de bananos o riñoneras.

¿Qué sanciones enfrentan los detenidos?

Los dos involucrados, ambos de nacionalidad chilena, fueron detenidos en la misma avanzada aduanera y posteriormente entregados a la policía.

Debido a que los loros del género Amazona están protegidos por el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) y por la Ley N° 20.962, Aduanas denunció los hechos por el delito de contrabando propio, de acuerdo con los artículos 168 y siguientes de la Ordenanza de Aduanas.

Finalmente, el tribunal estableció un plazo de 60 días para el desarrollo de la investigación.