Temblor se registra en la zona norte del país: Revisa la magnitud del movimiento telúrico
- Por Francisca Mieres
¿Qué pasó?
La noche de este sábado 28 de noviembre, a las 20:55 horas, se registró un sismo de magnitud 3.3 en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.Ir a la siguiente nota
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 84 km al este de Socaire en la región de Antofagasta, con una profundidad de 232 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.
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