28 nov. 2026 - 21:14 hrs.

¿Qué pasó?

La noche de este sábado 28 de noviembre, a las 20:55 horas, se registró un sismo de magnitud 3.3 en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 84 km al este de Socaire en la región de Antofagasta, con una profundidad de 232 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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