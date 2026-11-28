28 nov. 2026 - 17:47 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros del OS7 detuvieron a 18 integrantes de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas en la población Galvarino, en la comuna de Peñalolén. Entre los aprehendidos se encuentra “El Cuchara”, un histórico narcotraficante.

El procedimiento fue desarrollado por la Sección Microtráfico del OS7, en conjunto con el Ministerio Público. Las diligencias permitieron establecer que el líder de la organización mantenía su domicilio en La Florida y que la banda operaba en otros siete inmuebles de Peñalolén, utilizados para el acopio, dosificación y distribución de drogas.

Con estos antecedentes, se ejecutaron órdenes de entrada y registro en ocho domicilios, lo que permitió detener a 18 personas e incautar más de 13 kilos de distintas sustancias ilícitas: 5 kilos 541 gramos de clorhidrato de cocaína, 483 gramos de marihuana y 7 kilos 991 gramos de pasta base de cocaína (PBC).

Además, se decomisaron $11.005.700 en efectivo, una pistola Glock y un revólver Taurus, ambas armas con número de serie, pero sin registro en Chile. A esto se sumó una pistola Taurus con encargo vigente por hurto y 32 municiones sin percutir, de diferentes marcas y calibres.

Al respecto, Salvador Arias, de la Fiscalía SAC Oriente, explicó que “se pudo acreditar en esta investigación que esta organización criminal, compuesta por varias personas, operaba cerca de 20 años en la población Galvarino”.

El persecutor agregó que la banda “proveía a otros traficantes del sector sur de la comuna de Peñalolén”. Asimismo, destacó las dificultades que existieron para detener a su principal objetivo: “Ha sido perseguido históricamente por la Fiscalía; es un blanco investigativo que tenemos hace muchos años; sin embargo, había sido muy difícil detenerlo, que él cayera”.