28 nov. 2026 - 16:44 hrs.

¿Qué pasó?

Un leopardo con sobrepeso de un zoológico chino, convertido en estrella de las redes sociales por su parecido con un personaje de la película "Zootopia", ya no sigue de dieta debido a su avanzada edad, indicó el establecimiento.

El felino, de 18 o 19 años, según las fuentes, es conocido por su silueta regordeta y constituye la principal atracción del Zoológico del Parque de Panzhihua, una ciudad de la provincia de Sichuan, en el suroeste de China.

Pan Baobao se convirtió en una celebridad de internet a comienzos de 2024 por su sobrepeso y su parecido con el oficial de policía Clawhauser, el guepardo obeso de la película de animación "Zootopia" (2016), de los estudios Disney.

Turistas chinos comenzaron a llegar desde todo el país para ver al leopardo. Esto impulsó la afluencia al zoológico, que había ampliado el recinto del animal y emprendido un programa para que adelgazara.

Pero ahora, el animal es "viejo y le resulta difícil perder peso", explicó el viernes por teléfono a la AFP un empleado del zoológico.

Dieta a base de vacuno y pollo

"Hacer que adelgace ya no es el objetivo principal", subrayó, al explicar que, dada su edad, la prioridad es ahora su salud y su calidad de vida cotidiana.

En cautiverio, un leopardo puede vivir, por lo general, algo más de 20 años.

"Si siguiéramos intentando que adelgazara, podría perjudicar su salud", señaló el empleado.

Sin embargo, a diferencia de su doble en "Zootopia", gran aficionado a las rosquillas, el leopardo debe seguir ahora una alimentación cuidadosamente diseñada por un veterinario.

Pan Baobao puede ahora comer cada día algo más de 500 gramos de carne de vacuno, acompañados de una pequeña cantidad de pollo, explicó el empleado del zoológico.

"Tiene que comer hasta quedar satisfecho y recibir una alimentación nutritiva", afirmó.

"Ya no vamos a hacer que adelgace simplemente por adelgazar", señaló la fuente.