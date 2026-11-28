28 nov. 2026 - 15:21 hrs.

¿Qué pasó?

Ayer viernes, el Tribunal de la Libre Competencia emitió un fallo histórico al condenar a Cencosud y Walmart a pagar una compensación de casi $67 mil millones por su colusión en la venta de pollo fresco entre los años 2008 y 2011.

¿Cuánto se demorará el pago?

Para conocer detalles de este fallo, Meganoticias Siempre Juntos conversó con Hernán Calderón, el presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), quien explicó que aún falta mucho tiempo para concretar la fecha de pago.

Calderón recordó que "estas empresas tienen la posibilidad y tienen derecho a presentar reclamaciones ante la Corte Suprema", cuestión que demoraría el pago de la compensación.

De acuerdo a sus cálculos, con estos posibles recursos legales, el pago final "podría demorarse un año o un año y medio más".

¿Quiénes recibirán la compensación?

El tribunal ordenó que la compensación se entregue a todos los mayores de 18 años al 31 de diciembre de 2011, sin importar que hayan acreditado la compra de pollo durante el período antes señalado.

De acuerdo al cálculo del editor de Economía de Meganoticias, Roberto Saa, a cada persona que recibirá esta compensación se le entregaría una suma de unos $8.600.

Sin embargo, Calderón explicó que a ese monto se le deben agregar los intereses que se generen hasta el pago efectivo de la compensación.

"Hoy día tenemos una cantidad determinada de dinero, pero ese dinero se va a ver reajustado con la tasa de interés corriente que se le aplicará durante todo el tiempo que esto demore en implementarse", dijo.

¿Cómo se recibirá la indemnización?

Según el fallo, las empresas condenadas deberán contratar a una consultora externa para que realice un catastro de la población que va a recibir esta compensación, lo que se estima entre 11 y 12 millones de personas.

En dicho proceso se determinará si habrá algún proceso de inscripción y la forma en que se pagará el dinero, lo que podría ser a través de depósitos en la Cuenta RUT o pagos por vale vista, entre otras alternativas.

Lo que sí está claro es que todos los mayores de 18 años al 31 de diciembre de 2011 con residencia definitiva o temporal en Chile recibirán el pago; eso sí, deben tener una cédula de identidad o cédula de identidad para extranjeros vigente a la fecha en que se concrete el pago.

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