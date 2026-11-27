27 nov. 2026 - 13:10 hrs.

Cuando una cadena de supermercados vendía el pollo fresco por debajo del precio acordado, las otras podían enterarse y reclamar. El mensaje viajaba por una vía conocida por las tres: los proveedores. Así operó, al menos entre 2008 y 2011, el acuerdo entre Cencosud, Walmart y SMU que redujo las ofertas de uno de los alimentos más consumidos en Chile. Este viernes 27 de noviembre, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) puso una cifra al daño que deberán reparar dos de esas cadenas: casi $70 mil millones en indemnizaciones a los consumidores.

La sentencia condenó a Cencosud a pagar 40.888 unidades tributarias anuales (UTA) y a Walmart Chile, 39.570 UTA. Al valor de noviembre, son aproximadamente $35.543 millones y $34.397 millones, respectivamente. El total asciende a $69.941 millones, más los intereses que correrán desde la fecha de la sentencia hasta el pago efectivo.

El fallo, adoptado por tres votos contra uno, también resolvió uno de los problemas prácticos de indemnizar una colusión que ocurrió hace más de 15 años, como fue la del papel tissue. Quienes cumplan los requisitos podrán cobrar sin presentar una boleta ni comparecer ante el tribunal. Las dos empresas deberán financiar un mecanismo que permita identificar a los beneficiarios y pagarles directamente.

El precio que las cadenas vigilaban a través de sus proveedores

El caso que originó la indemnización comenzó en enero de 2016, cuando la Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó un requerimiento contra Cencosud, Walmart y SMU. La regla que el TDLC dio por acreditada en 2019 era fijar los precios promocionales del pollo fresco en un monto igual o superior al precio de lista mayorista más IVA. Las cadenas seguían esa pauta bajo el entendido de que sus competidoras harían lo mismo.

La sentencia de este viernes reconstruye el mecanismo. Los supermercados, dice, acataban la regla “bajo el entendimiento que sus competidoras también lo harían, formulando reparos cuando ello no ocurría, los cuales se canalizaron a través de los proveedores”.

El pollo fresco era un producto gancho. Un supermercado podía venderlo con un margen menor, o incluso bajo costo, para atraer clientes que terminaran llenando el carro con otros productos. El acuerdo restringió esa competencia en un alimento que, como recordó el fallo al citar a la Corte Suprema, era “de difícil sustitución, que integra la canasta básica en el consumo de la mayor parte de la población”.

La Corte Suprema confirmó la condena en abril de 2020 y elevó las multas de las tres cadenas a un total de 29.568 UTA. La sentencia de este viernes resuelve el juicio posterior, iniciado para establecer cuánto perdieron los consumidores y cómo se les debía indemnizar.

El cálculo del daño

En el juicio indemnizatorio, las cadenas alegaron que siguieron vendiendo pollo fresco en oferta durante el período investigado. También plantearon que factores como la crisis económica de 2008, los costos de aprovisionamiento y la colusión de los productores avícolas podían incidir en los precios. El TDLC consideró que las ventas que se apartaron del acuerdo tuvieron “un carácter episódico y carecen de una magnitud que permita concluir la inexistencia de daños al consumidor”.

La mayoría tampoco encontró en los informes económicos de las partes una estimación suficientemente sólida para fijar el monto. Hizo su propio cálculo con información que ya estaba en el expediente, entre ella las bases de ventas de pollo fresco que aportó la propia Cencosud y los precios de lista de los proveedores. Con esos antecedentes revisó 129 productos.

En los datos de Cencosud, el 8,9% de las unidades se vendió por debajo del precio de lista entre 2008 y 2011. Entre 2016 y 2019, esa proporción llegó al 52%. El fallo usó esa diferencia para estimar cuántas unidades adicionales se habrían vendido con descuento y de cuánto habrían sido esas rebajas. En los registros examinados, las ventas bajo el precio de lista tocaron su punto más bajo en 2011 y luego aumentaron gradualmente.

“De suprimirse hipotéticamente la colusión que llevaron a cabo las Demandadas, los consumidores muy probablemente hubieran tenido acceso a un mayor número de promociones”, concluyó la mayoría. En el mismo pasaje, calificó el daño patrimonial como “el resultado esperable del curso natural de los acontecimientos”.

Con Walmart, el TDLC siguió otro camino. Según la sentencia, la codificación interna de sus productos “impide seguir con suficiente precisión la evolución de precios de los distintos productos durante todo el período analizado”. El fallo agregó que esa deficiencia no fue subsanada durante el juicio. Como ambas cadenas participaron del mismo acuerdo y vigilaron su cumplimiento, la mayoría aplicó a las ventas de Walmart la proporción del perjuicio que había estimado para Cencosud.

Seis años de juicio

La primera demanda de indemnización fue presentada en octubre de 2020 por la Asociación de Consumidores y Usuarios de Chile (Agrecu). El expediente terminó reuniendo cinco acciones, entre ellas las del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) y la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus).

La abogada María Jimena Orrego Pastén patrocinó las demandas colectivas que Conadecus presentó en 2021 contra Walmart y SMU, junto con Mauricio Tapia Rodríguez y Raúl Toro González. La organización pidió que las cadenas restituyeran los sobreprecios e indemnizaran los perjuicios sufridos por los consumidores.

SMU, matriz de Unimarc, llegó a una conciliación con el Sernac y Conadecus en 2023. El acuerdo, aprobado por el TDLC, contempló el pago de 3.438 UTA, unos $2.600 millones al valor de la época. Se diseñó para que alrededor de 188 mil personas que recibían la Pensión Básica Solidaria de Invalidez obtuvieran una compensación cercana a $13 mil. Las gestiones de conciliación con Cencosud y Walmart se declararon frustradas y el juicio siguió adelante.

En la sentencia de este viernes, el TDLC concedió la indemnización por daño patrimonial. También desestimó el daño moral y rechazó el recargo de 25% solicitado por Conadecus, al considerar que la norma que lo introdujo entró en vigor después de los hechos.

El ministro Ignacio Parot estuvo por rechazar las demandas. A su juicio, para determinar si hubo perjuicio había que considerar el conjunto de las ventas de pollo fresco, incluidas las realizadas fuera de oferta. También cuestionó que se usaran los años 2016 a 2019 como referencia. Calificó ese período de comparación como “injustificado, arbitrario y contradictorio con los hechos acreditados sobre el acuerdo y con el funcionamiento del mercado”.

Quiénes podrán cobrar y qué falta para el pago

La sentencia reconoce como beneficiarias a las personas mayores de 18 años al 31 de diciembre de 2011, residentes en Chile de forma temporal o definitiva, que tengan cédula chilena o cédula de identidad para extranjeros vigente a la fecha del pago.

El tribunal fundamentó esa definición en la presencia nacional de las cadenas, el consumo masivo de pollo fresco y el carácter común del perjuicio. De ahí una de las instrucciones más relevantes del fallo para los consumidores: “no se requerirá acreditar la calidad de comprador de carne de pollo fresca”.

Cencosud y Walmart deberán designar de común acuerdo a un tercero independiente, que tendrá que ser aprobado por el TDLC. Este deberá identificar a los beneficiarios con información del Registro Civil, que podrá complementar con bases de datos de las cadenas, y proponer cómo hará llegar el dinero. La sentencia menciona la CuentaRUT y las tarjetas de prepago como vías que podrían facilitar los depósitos masivos. La modalidad de pago se definirá durante la ejecución del fallo.

El plazo de 120 días corridos para implementar las medidas empezará cuando el tercero tenga los datos necesarios para identificar a los beneficiarios y el tribunal lo certifique. Si quedan fondos sin cobrar, deberá informar el monto y podrá proponer al TDLC otras formas de distribuirlos.

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