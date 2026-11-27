27 nov. 2026 - 09:39 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo golpe al mercado laboral en Chile se registró este viernes. Y es que la tasa de desocupación alcanzó los dos dígitos (10%) en el trimestre móvil agosto-octubre de 2026, cifra que no se veía desde 2021.

Según el INE, en doce meses la desocupación registró un ascenso de 1,6 puntos porcentuales (pp.), producto del alza de la fuerza de trabajo (1,3%) y de la reducción presentada por las personas ocupadas (-0,4%).

Por su parte, las personas desocupadas aumentaron 19,7%, incididas por quienes se encontraban cesantes (19,9%) y aquellas que buscan trabajo por primera vez (17,6%).

Mujeres, las más afectadas

La situación afectó especialmente a las mujeres, cuya tasa de desempleo llegó al 10,7%. En los hombres, en tanto, alcanzó un 9,4%.

Otro dato preocupante es que el empleo informal llegó al 27% a nivel nacional, registrando un aumento de 0,8 puntos porcentuales en un año.

Por sectores, las mayores caídas de personas ocupadas se registraron en información y comunicaciones, con un 18,9%, seguido de la industria manufacturera (4,7%), y otras actividades de servicios (11,5%).

Todo sobre Nacional

En la Región Metropolitana, el desempleo también alcanzó los dos dígitos, llegando al 10,5%, lo que representa un aumento de 1,9 puntos porcentuales en doce meses.