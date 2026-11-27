27 nov. 2026 - 08:45 hrs.

¿Qué pasó?

El Viaducto de Malleco, ubicado en Collipulli, región de la Araucanía, busca ser reconocido como Patrimonio Mundial de la Unesco.

Inaugurado en 1890, el viaducto tiene 347 metros de largo y se eleva cerca de 100 metros sobre el cañón del río Malleco. Sus armazones de hierro fueron forjados en Europa por la empresa francesa Schneider & Cie de Le Creusot, resultando en una estructura descrita por el ingeniero Santiago Marín Vicuña como "la más atrevida y hermosa de las obras de arte de los ferrocarriles chilenos".

Tras ser declarada Monumento Histórico Nacional en 1990, actualmente se busca preparar su candidatura al reconocimiento mundial, junto con fortalecer la gestión patrimonial y turística de su entorno mediante una iniciativa que reunirá los esfuerzos de instituciones estatales, privadas, comunidades mapuche y vecinos de la zona.

¿Cómo podría ser declarado Patrimonio Mundial?

La iniciativa contempla un trabajo de 24 meses en los que se deberá elaborar un expediente técnico y un plan participativo con la comunidad local. El proyecto reúne al Gobierno Regional de La Araucanía, al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (Serpat), a la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE), al municipio, organizaciones mapuche y una empresa privada alemana, WPD Windmanager.

La candidatura busca destacar el viaducto en tres aristas principales: como una obra maestra de ingeniería, como testimonio de una etapa histórica que convirtió al territorio en el llamado "Granero de Chile", concepto usado para describir una etapa de gran progreso en La Araucanía, y por su vínculo con la literatura, a través de menciones de Pablo Neruda y otros poetas de la zona.

El proceso también contempla recoger la historia de las comunidades mapuche de Collipulli y Ercilla. El director regional del Serpat, Roberto Concha, explicó: "Se conoce que es una obra de ingeniería espectacular, la puerta de entrada al sur de Chile, pero no se conoce el relato de las comunidades y eso se va a poder relevar", agregando que "para la Unesco es clave que esto tenga el respaldo de las comunidades".

La meta es ingresar el informe preliminar en septiembre de 2028. Luego de un período de evaluación y un año de intervalo, el expediente definitivo se puede presentar en 2030. Sin embargo, antes el viaducto deberá competir por el respaldo nacional, ya que Chile solo puede llevar una postulación anual ante la Unesco.

Impacto en la región

El proyecto también busca potenciar el turismo en Collipulli, donde actualmente el entorno recibe entre 1.200 y 1.800 visitantes al año.

Entre las iniciativas proyectadas figuran un mirador, senderos y un centro de interpretación en castellano, mapudungún e inglés, con el objetivo de mejorar la infraestructura para quienes visiten el lugar. Según informó Diario Financiero, la inversión en la zona iría desde los $15 mil millones.