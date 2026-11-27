27 nov. 2026 - 08:00 hrs.

Los hogares que buscan aliviar el gasto mensual de electricidad tendrán una nueva oportunidad antes de fin de año, ya que el próximo lunes 7 de diciembre de 2026 comenzará el proceso de postulación correspondiente a la sexta convocatoria del Subsidio Eléctrico, beneficio impulsado por el Ministerio de Energía para aplicar rebajas en las boletas de suministro.

De acuerdo con la información oficial, el periodo para ingresar las solicitudes se extenderá hasta el miércoles 23 de diciembre de 2026, trámite que deberá realizarse mediante ClaveÚnica en el sitio web oficial del beneficio.

¿Cuáles son los requisitos para postular?

Para acceder a este aporte estatal en la convocatoria de diciembre, los solicitantes deben acreditar el cumplimiento de las siguientes condiciones:

Ser mayor de 18 años .

. Pertenecer al tramo del 40% más vulnerable de la población según Registro Social de Hogares (RSH).

de la población según Registro Social de Hogares (RSH). Ser cliente, como propietario o arrendatario, de una empresa o cooperativa concesionaria de distribución eléctrica y tener los pagos de las cuentas de luz al día.

Prioridad de asignación y montos referenciales

Al igual que en convocatorias anteriores, la cartera priorizará en la entrega del beneficio a los hogares con personas electrodependientes registradas y a aquellas familias del tramo 0% al 40% donde viven niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, personas adultas mayores, personas cuidadoras o integrantes con discapacidad o dependencia funcional.

Como referencia del alcance económico del programa, en la convocatoria anterior los descuentos semestrales aplicados en las boletas se calcularon según el tamaño del grupo familiar: $17.346 para hogares de un integrante, $22.548 para familias de dos a tres personas y $31.224 para grupos de cuatro o más integrantes.