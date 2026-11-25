25 nov. 2026 - 14:00 hrs.

Para aliviar el presupuesto de los hogares más vulnerables del país, el Estado entrega mensualmente el Subsidio Familiar (SUF), un aporte económico que alcanza los $22.601 por cada carga acreditada, pero que se duplica hasta llegar a $45.202 mensuales cuando el causante es una persona con discapacidad.

De acuerdo con la información oficial de ChileAtiende y el Instituto de Previsión Social (IPS), este beneficio está dirigido a quienes no cuentan con previsión social, no están en condiciones de mantener económicamente a sus cargas y pertenecen al 60% más vulnerable de la población según el Registro Social de Hogares (RSH).

¿Quiénes reciben el monto máximo de $45.202 y quiénes acceden al SUF?

El pago de $45.202 corresponde exclusivamente a las personas naturales que tengan a su cargo y viviendo a personas con discapacidad física o intelectual de cualquier edad (siempre que esta condición esté acreditada mediante declaración de la COMPIN y el causante no reciba PGU, Pensión Básica Solidaria de Invalidez ni Subsidio de Discapacidad para menores de 18 años).

En general, pueden ser beneficiarios del Subsidio Familiar (en su tramo regular de $22.601 o duplicado de $45.202):

Madres y padres que cumplan con el requisito socioeconómico del 60% en el RSH.

que cumplan con el requisito socioeconómico del 60% en el RSH. Guardadores, guardadoras o tutores que tengan legalmente a su cargo a niños, niñas o adolescentes.

que tengan legalmente a su cargo a niños, niñas o adolescentes. Personas naturales responsables del cuidado de personas con discapacidad física o intelectual de cualquier edad.

Mujeres embarazadas, quienes pueden solicitar el Subsidio Maternal a partir del quinto mes de gestación.

Requisitos de las cargas

Para que niñas, niños y adolescentes menores de 18 años generen el derecho al beneficio, ya sea mediante postulación en la municipalidad o de forma automática para quienes pertenecen al 40% más vulnerable del RSH, deben cumplir con las siguientes condiciones:

Menores de 8 años : participar en los programas de salud infantil establecidos por el Ministerio de Salud (Minsal).

: participar en los programas de salud infantil establecidos por el Ministerio de Salud (Minsal). Mayores de 6 años : acreditar la calidad de alumno regular en enseñanza básica, media o superior en establecimientos reconocidos por el Estado, exigencia de la cual quedan exceptuadas las personas con discapacidad.

: acreditar la calidad de alumno regular en enseñanza básica, media o superior en establecimientos reconocidos por el Estado, exigencia de la cual quedan exceptuadas las personas con discapacidad. Tope de ingresos: no percibir una renta igual o superior al valor del subsidio (la pensión de orfandad no se considera ingreso para este cálculo) ni tener reconocimiento para Asignación Familiar.

Quienes quieran verificar si están dentro del tramo socioeconómico exigido pueden consultar en la plataforma de Mi ChileAtiende con su RUN y ClaveÚnica, mientras que la eventual asignación del SUF Automático se revisa directamente en la página web sufautomatico.gob.cl ingresando el RUN y la fecha de nacimiento.