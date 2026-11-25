25 nov. 2026 - 12:00 hrs.

En Chile, la licencia médica es un documento que acredita que una persona está imposibilitada de trabajar por una enfermedad u otro problema de salud, y que le concede un período de reposo según lo que determine el profesional tratante.

Pueden emitirla médicos cirujanos, cirujanos dentistas y matronas o matrones, siempre que estén inscritos en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud.

¿Cómo calcular cuánto me pagarán durante una licencia médica?

La Superintendencia de Seguridad Social ha dispuesto de un simulador que entrega un monto estimado del Subsidio por Incapacidad Laboral (SIL) o licencia médica.

Para que el sistema realice el cálculo, es necesario contar con las últimas tres liquidaciones de sueldo o, en caso de tener Isapre, tener el costo de tu plan de salud en UF, que aparece en el Formulario Único de Notificación (FUN).

Con estos documentos, entra al simulador en el siguiente enlace (clic aquí) y presiona "Deseo comenzar el cálculo". Luego, ingresa los datos solicitados, como tu previsión, fechas de la licencia, sueldos y AFP.

Con toda esta información, el portal calcula y entrega un monto estimado del pago que debería recibir el o la trabajadora con licencia médica.

¿Cuántos días de licencia se pagan?

Hay que tener en cuenta que el pago depende también de la cantidad de días que dure la licencia; es decir, si la licencia médica se extiende por 11 días o más, esta se paga desde el primer día.

En cambio, si la licencia dura menos de 11 días, se pagará desde el cuarto día; por lo tanto, si tiene una licencia de tres días, no se le pagará.

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