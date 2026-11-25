25 nov. 2026 - 11:37 hrs.

La representante de Puerto Rico, Jennifer Barreto, se coronó como la nueva Miss Universo 2026 en su edición número 75, que se desarrolló en San Juan, capital del país centroamericano.

Jennifer superó a las participantes de República Dominicana, Venezuela, Filipinas y Nueva Zelanda, quienes también llegaron al top 5.

Así, Puerto Rico conquistó su sexta corona en la historia del certamen, pero también marcó un hito al convertirse en la primera mujer que es madre y esposa en ser Miss Universo.

¿Quién es Jennifer Barreto, la nueva Miss Universo?

Jennifer Barreto, de 27 años, nació el 17 de diciembre de 1998 en Mayagüez, al oeste de Puerto Rico, y tiene títulos en Psicología de la Investigación con dos maestrías, una en Psicología y otra en Trabajo Social Clínico.

Además, se especializa en intervención en trauma, protección infantil, violencia doméstica y prevención del suicidio.

Antes de participar en el certamen de belleza, Jennifer se desempeñaba en el Departamento de Defensa de Estados Unidos como especialista en prevención.

Pero sin duda la nueva Miss Universo ha hecho historia por su familia, ya que se convirtió en la primera reina de belleza en los 75 años del concurso que es madre y esposa.

Jennifer está casada con Yan Carlos Barreto, un sargento del Ejército de Estados Unidos con quien tuvo una hija llamada Penélope, que tiene 7 años.

Cabe recordar que, hasta 2023, Miss Universo no permitía que madres y esposas participaran en la competición, por lo que su coronación marcó un hito en la historia del certamen.

En tanto, la representante chilena, Dominga López, no consiguió avanzar hasta las cinco finalistas y terminó su participación antes de la definición de la corona, ya que llegó al top 12.

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