25 nov. 2026 - 10:42 hrs.

¿Qué pasó?

El carguero chileno Danstar se prepara para reactivar la conexión comercial marítima entre Punta Arenas y las Islas Malvinas, con un primer traslado de productos que incluirá alimentos, materiales de construcción y frutas.

"Nosotros seremos los representantes de las compañías de las islas"

Según publicó El Mercurio, dos representantes de la compañía Sea Shipping Line (SSL), Javier Figueroa y Jaime Álvarez, llegaron al archipiélago para avanzar en la coordinación logística entre los comerciantes isleños y los proveedores nacionales.

La delegación permanecerá una semana en el territorio y sostendrá encuentros con representantes de la comunidad, la Corporación de Desarrollo y la Cámara de Comercio local, con el objetivo de afinar los detalles de la operación.

"Nosotros vamos a ser los representantes de las compañías de las islas frente a los proveedores nacionales (chilenos)", explicó Figueroa al citado medio.

El representante agregó que los comerciantes informarán qué productos necesitan y, posteriormente, la empresa buscará alternativas entre los proveedores chilenos. "(Luego) les vamos a mandar una matriz de decisión con los proveedores", indicó.

¿Qué productos llevaría el Danstar a las Malvinas?

Entre los artículos que despiertan mayor interés aparecen los materiales de construcción y los alimentos. También se contempla la posibilidad de enviar paltas chilenas, considerando las dificultades que actualmente enfrenta el abastecimiento de frutas y verduras.

En ese sentido, Figueroa explicó que los productos llegan actualmente desde Uruguay, luego de pasar por Montevideo. "En vez de tener paltas chilenas, llegan paltas peruanas. Imagínate, se mueven desde Perú a Montevideo, y desde Montevideo hasta acá. No llegan en las mejores condiciones”, comentó.

El Danstar, perteneciente a la naviera Easter Island Logistics, tiene una capacidad cercana a las 1.400 toneladas y puede transportar hasta 70 contenedores de 20 pies. Actualmente permanece en Asmar Magallanes, donde recibe trabajos de mantenimiento.

Fechas de cargas

El zarpe está previsto para el 17 de diciembre y el trayecto hasta las islas tomaría aproximadamente dos días y medio.

En tanto, la recepción de mercancías considera distintos plazos: la carga no perecedera se recepcionará hasta el 30 de noviembre; los productos perecederos, como leche, bebidas y otros de corta vida útil, entre el 1 y 4 de diciembre. En tanto, las frutas, verduras y congelados, hasta el 14 de diciembre.