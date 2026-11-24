24 nov. 2026 - 10:35 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este martes 24 de noviembre, a las 10:22 horas, un temblor de magnitud 4,8 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 23 km al suroeste de Huasco, en la región de Atacama, con una profundidad de 48 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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