24 nov. 2026 - 09:45 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno decretó duelo oficial para este martes 24 y miércoles 25 de noviembre por el fallecimiento de la destacada actriz Delfina Guzmán, "en reconocimiento a su invaluable aporte a la cultura y las artes de nuestro país".

"Chile despide a una figura fundamental de nuestra historia cultural"

"Hay artistas que no solo actúan: nos acompañan toda la vida. Delfina Guzmán fue una de ellas", comentaron desde el Ministerio de las Culturas a través de redes sociales.

"A lo largo de más de 70 años de trayectoria en teatro, cine y televisión, entró en nuestras casas y marcó a generaciones de chilenos", agregaron.

La cartera destacó "su talento, su humor y su inconfundible personalidad", características que la convirtieron "en una de las grandes figuras de las artes escénicas nacionales".

También manifestaron que, con su muerte, "hoy Chile despide a una figura fundamental de nuestra historia cultural, cuyo legado perdurará en nuestra memoria colectiva".

"Como Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, a sus amigos y a toda la comunidad artística", expresaron.

"Gracias, Delfina, por una vida dedicada a las artes y a la cultura de Chile", concluyó el escrito del ministerio.