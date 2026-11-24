24 nov. 2026 - 08:51 hrs.

"Con profunda tristeza, pero también con inmenso amor y gratitud por su vida, queremos comunicar el fallecimiento de nuestra querida mamá, abuela y bisabuela Delfina Guzmán".

Así parte el texto de la familia de Delfina Guzmán para despedir a una de las mayores representantes del teatro nacional, quien murió este viernes 24 de noviembre "por causas naturales"

La multifacética actriz, pieza angular de las artes nacionales y del teatro Ictus, partió de este mundo a los 98 años.

"El gran amor de Delfina fue su familia, el teatro y Chile, dedicando su vida entera a ello. Hoy la despedimos agradecidos por el privilegio de haber compartido su vida", añadió el texto de sus seres queridos.

"Como familia, queremos agradecer sinceramente el cariño y el respeto de tantas personas a lo largo de los años", continuó el texto.

Y todo se cerró diciendo que "los detalles sobre el lugar y horario de su velorio y misa de despedida serán comunicados oportunamente, una vez que estén definidos. Con mucho cariño, la familia de Delfina Guzmán".