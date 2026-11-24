Metro de Santiago cierra ocho estaciones de la Línea 5 por falla técnica
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
Metro de Santiago informó la mañana de este martes el cierre de ocho estaciones de la Línea 5 por una falla técnica en la vía. Además, una de las combinaciones se mantiene suspendida.
¿Qué estaciones permanecen cerradas?
Las estaciones que actualmente no están disponibles son:
- Rodrigo de Araya
- Carlos Valdovinos
- San Joaquín
- Camino Agrícola
- Pedrero
- Mirador
- Bellavista de la Florida
- Vicente Valdés
Es decir, la Línea 5 solo está funcionando desde las paradas Plaza de Maipú a Ñuble. Además, la combinación en Vicente Valdés se encuentra suspendida.
Hasta el momento, la empresa no ha entregado mayores detalles sobre las causas de la falla; sin embargo, cabe consignar que la noche del lunes se produjo un incendio en las vías de la estación Pedreros.
A raíz del inconveniente, se han activado buses de apoyo de las líneas 210-210e-210v-213, para asistir a los usuarios afectados.
¿Qué hacer en caso de una emergencia en el Metro?
Ante cualquier emergencia en el Metro de Santiago, debes contactar al 1411 e indicar la ubicación. Si eres víctima o testigo de acoso, el número a contactar es el 1488.
También puedes comunicarte con personal de Metro desde los intercomunicadores ubicados en trenes, ascensores y escaleras mecánicas.
En caso de evacuación, mantén la calma y sigue las instrucciones del personal. No corras y, si puedes, ayuda a menores y pasajeros con problemas de movilidad a descender del tren.
Revisa más instrucciones sobre cómo actuar en caso de emergencia o problemas de salud pinchando acá.
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