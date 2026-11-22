Aprueban último tramo de la Línea 9 del Metro: ¿Cuántas estaciones tendrá y qué comunas conectará?
- Por Francisca Mieres
La futura Línea 9 del Metro de Santiago contará con un total de 19 estaciones y una extensión de 27 kilómetros, luego de que se aprobara su último tramo.
El proyecto beneficiará a cerca de 2 millones de habitantes de ocho comunas de la Región Metropolitana: Recoleta, Santiago, San Miguel, San Joaquín, La Granja, San Ramón, La Pintana y Puente Alto.
Uno de los principales beneficios de la futura Línea 9 será la reducción de los tiempos de traslado. Según las estimaciones del proyecto, el recorrido completo tomará aproximadamente 35 minutos, lo que representa una disminución del 28% respecto del tiempo de viaje actual, que alcanza cerca de 50 minutos.Ir a la siguiente nota
¿Cuáles serán las combinaciones de la Línea 9?
El trazado contempla conexiones con otras líneas de la red de Metro en distintos puntos:
- Puente Cal y Canto: combinación con las líneas 2, 3 y 7.
- Santa Lucía: combinación con la Línea 1.
- Matta: combinación con la Línea 3.
- Bío Bío: combinación con la Línea 6.
- Santa Rosa: combinación con la Línea 4A.
¿Cuándo estará operativa?
La puesta en servicio de la Línea 9 se realizará por etapas:
- Tramo 1: puesta en servicio proyectada para 2030.
- Tramo 2: puesta en servicio proyectada para 2032.
- Tramo 3: puesta en servicio proyectada para 2033.
Leer más de