22 nov. 2026 - 11:03 hrs.

La futura Línea 9 del Metro de Santiago contará con un total de 19 estaciones y una extensión de 27 kilómetros, luego de que se aprobara su último tramo.

El proyecto beneficiará a cerca de 2 millones de habitantes de ocho comunas de la Región Metropolitana: Recoleta, Santiago, San Miguel, San Joaquín, La Granja, San Ramón, La Pintana y Puente Alto.

Uno de los principales beneficios de la futura Línea 9 será la reducción de los tiempos de traslado. Según las estimaciones del proyecto, el recorrido completo tomará aproximadamente 35 minutos, lo que representa una disminución del 28% respecto del tiempo de viaje actual, que alcanza cerca de 50 minutos.

¿Cuáles serán las combinaciones de la Línea 9?

El trazado contempla conexiones con otras líneas de la red de Metro en distintos puntos:

Puente Cal y Canto: combinación con las líneas 2, 3 y 7.

combinación con las líneas 2, 3 y 7. Santa Lucía: combinación con la Línea 1.

combinación con la Línea 1. Matta: combinación con la Línea 3.

combinación con la Línea 3. Bío Bío: combinación con la Línea 6.

combinación con la Línea 6. Santa Rosa: combinación con la Línea 4A.

¿Cuándo estará operativa?

La puesta en servicio de la Línea 9 se realizará por etapas:

Tramo 1: puesta en servicio proyectada para 2030.

puesta en servicio proyectada para Tramo 2: puesta en servicio proyectada para 2032.

puesta en servicio proyectada para Tramo 3: puesta en servicio proyectada para 2033.

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