20 nov. 2026 - 07:00 hrs.

La futura Línea 7 del Metro de Santiago continúa avanzando y promete mejorar la conectividad de miles de personas en la capital. El proyecto contempla un nuevo recorrido que beneficiará directamente a habitantes de siete comunas de la Región Metropolitana, además de contribuir a descongestionar la actual Línea 1.

En ese contexto, Metro de Santiago informó un nuevo hito en el desarrollo de esta iniciativa: el primer tren que formará parte del recorrido comenzó sus pruebas dinámicas en las instalaciones de Alstom, ubicadas en Taubaté, Brasil.

La nueva línea permitirá mejorar los tiempos de desplazamiento y entregar una alternativa de transporte público a sectores que actualmente no cuentan con conexión directa a la red de Metro.

¿Cuáles son las comunas beneficiadas por la Línea 7 del Metro?

La futura Línea 7 tendrá una extensión aproximada de 26 kilómetros y contará con 19 estaciones, conectando siete comunas de la capital:

De esta manera, el nuevo recorrido permitirá conectar el sector norponiente de Santiago con el sector oriente, facilitando los desplazamientos de sus habitantes.

Además, el proyecto busca fortalecer la conectividad entre distintos sectores de la capital y disminuir la demanda que actualmente concentra la Línea 1.

¿Cuándo estará lista la Línea 7 del Metro?

Mientras avanzan las obras de infraestructura, también continúa el desarrollo de los trenes que operarán en el nuevo recorrido. Según informó Metro de Santiago, el primer tren de la Línea 7 inició sus pruebas dinámicas en la fábrica de Alstom en Brasil.

Actualmente, siete de las 37 unidades encargadas para el proyecto ya fueron ensambladas y se encuentran en distintas etapas de fabricación y pruebas.

El arribo del primer tren a Chile está previsto para el primer trimestre de 2027. Posteriormente, comenzará el proceso de recepción y puesta a punto de la flota.

¿Cómo serán los nuevos trenes de la Línea 7?

Los trenes corresponderán al modelo Metropolis AS-22-UTO de Alstom y tendrán una capacidad para transportar a 1.247 pasajeros, además de contar con dos espacios para personas con movilidad reducida por unidad.

Entre sus principales características destacan:

Aire acondicionado.

Puertos de carga USB-C.

Sistema avanzado de información para pasajeros.

Cámaras de seguridad de alta resolución.

Intercomunicadores.

Sistema de conducción autónoma, sin conductor.

Estas unidades permitirán incorporar tecnología y mayores estándares de comodidad y seguridad al transporte público capitalino.

De acuerdo con el presidente de Metro de Santiago, Patricio Rey, la futura Línea 7 contribuirá a mejorar la movilidad de aproximadamente 1,6 millones de personas y permitirá descongestionar la Línea 1.

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