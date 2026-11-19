19 nov. 2026 - 13:00 hrs.

Banco Santander anunció el lanzamiento de un nuevo crédito hipotecario dirigido especialmente a los jóvenes que buscan comprar una vivienda en Chile. Se trata de la denominada Súper Hipoteca Joven, una alternativa que permite financiar hasta el 90% del valor de una propiedad y extender el plazo de pago hasta 40 años.

La iniciativa busca facilitar el acceso a la vivienda propia, considerando las dificultades que enfrentan los jóvenes para reunir el dinero necesario para el pie y asumir el pago de un dividendo mensual.

El nuevo producto fue presentado el martes 17 de noviembre y contempla condiciones especiales de financiamiento para la compra de viviendas cuyo valor sea superior a las 6.000 UF.

¿Cuál es la edad límite para acceder al crédito hipotecario joven de Santander?

La "Súper Hipoteca Joven" está destinada a personas que tengan hasta 35 años. De acuerdo con la información entregada por Banco Santander, esta alternativa busca responder a las necesidades de quienes se encuentran en una etapa inicial de su vida financiera y desean adquirir una propiedad.

Entre las principales características del nuevo crédito se encuentran:

Edad máxima: 35 años.

Plazo de financiamiento: hasta 40 años.

Financiamiento: hasta el 90% del valor de la vivienda.

Valor de la propiedad: viviendas sobre las 6.000 UF.

Tipo de tasa: mixta durante los primeros cinco años.

El financiamiento de hasta el 90% está sujeto a evaluación crediticia y a las condiciones comerciales vigentes del banco.

¿Cómo funciona el crédito hipotecario de hasta 40 años?

Una de las principales características de esta nueva alternativa es la posibilidad de extender el pago del crédito hasta cuatro décadas.

Esto permite distribuir el monto financiado durante un período más largo, lo que puede traducirse en dividendos mensuales más bajos en comparación con un crédito de menor duración, aunque también implica considerar el costo total del financiamiento durante más años.

Además, el producto contempla una tasa mixta: durante los primeros cinco años se aplica una tasa fija y, posteriormente, el crédito pasa a una tasa variable anual.

Según explicó Santander, la propuesta busca que los jóvenes puedan compatibilizar el pago de su vivienda con otros compromisos financieros.

Al respecto, Sebastián Atria, gerente hipotecario de Banco Santander, señaló: "Con Súper Hipoteca Joven buscamos ofrecer una alternativa que les permita acceder a dividendos más convenientes gracias a plazos de hasta 40 años, haciendo más alcanzable el sueño de la casa propia".

¿Cuáles son los requisitos para solicitar el crédito hipotecario?

Además de tener hasta 35 años para acceder a esta modalidad, Santander establece requisitos generales para solicitar un crédito hipotecario.

Entre ellos se encuentran:

Tener al menos 21 años.

Cumplir con la edad máxima de 70 años establecida para los créditos hipotecarios.

Acreditar ingresos, ya sea como trabajador dependiente o independiente.

Tener nacionalidad chilena o ser extranjero con residencia definitiva.

Contar con domicilio acreditable.

Obtener la aprobación comercial y de riesgo del banco.

La entidad también advierte que, dependiendo de cada caso, podrían solicitarse antecedentes o requisitos adicionales.

¿Cómo solicitar el nuevo crédito hipotecario de Santander?

Las personas interesadas pueden revisar las condiciones de la "Súper Hipoteca Joven" y solicitar una evaluación comercial a través de los canales oficiales de Banco Santander.

Quienes ya sean clientes de la institución pueden ingresar a su sitio privado con RUT y clave, seleccionar la sección "Crédito", luego "Crédito Hipotecario" y finalmente "Mundo Hipotecario". También es posible revisar las características del producto y simular distintas alternativas de financiamiento en el sitio oficial de Banco Santander.

Es importante recordar que el otorgamiento del crédito está sujeto a evaluación y aprobación comercial y de riesgo por parte de la entidad financiera.

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