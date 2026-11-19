19 nov. 2026 - 10:00 hrs.

La Pensión Garantizada Universal (PGU) es uno de los principales aportes económicos que reciben los adultos mayores en Chile. Este beneficio estatal permite complementar los ingresos de las personas pensionadas y también puede ser recibido por quienes continúan trabajando, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Actualmente, la PGU entrega un monto de $231.732 mensuales a los beneficiarios de entre 65 y 74 años. Sin embargo, tras la implementación gradual de la Reforma de Pensiones, existe un grupo que ya puede acceder a un monto máximo de $250.275.

¿Quiénes reciben el monto máximo de la PGU?

Desde septiembre de 2026, las personas que tienen 75 años o más pueden recibir el monto máximo de la Pensión Garantizada Universal, correspondiente a $250.275 mensuales.

Este incremento se aplica automáticamente a quienes ya reciben el beneficio y cumplen con el requisito de edad.

En tanto, las personas que cumplan 75 años entre octubre de 2026 y agosto de 2027 también podrán acceder al monto máximo desde el mes en que cumplan dicha edad.

De esta manera, quienes tienen entre 65 y 74 años todavía reciben el monto general de $231.732, salvo las situaciones especiales contempladas en la reforma previsional.

¿Cuándo aumentará la PGU para todos los beneficiarios?

El incremento de la Pensión Garantizada Universal continuará durante 2027. En febrero de ese año se aplicará el reajuste correspondiente a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Posteriormente, en septiembre de 2027 se concretará el último aumento contemplado en la Reforma de Pensiones. A partir de ese mes, todos los beneficiarios de 65 años o más podrán acceder al monto máximo vigente de la PGU, siempre que cumplan con las condiciones para recibir el aporte.

Así, el incremento permitirá extender los $250.275 a un grupo más amplio de pensionados, completando el calendario gradual establecido por la reforma.

¿Cómo saber cuándo aumenta mi PGU?

Las personas que actualmente reciben la Pensión Garantizada Universal pueden consultar cuándo les corresponde el aumento y cuál será el monto que recibirán.

Para hacerlo, deben ingresar al portal de consulta de ChileAtiende y completar los datos solicitados:

Ingresar al sitio de consulta del aumento de la PGU (pincha aquí).

Digitar el RUT.

Ingresar la fecha de nacimiento.

Revisar la información que entrega el sistema sobre el monto actual, la fecha del aumento y el monto final que corresponderá recibir.

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