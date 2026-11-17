17 nov. 2026 - 07:00 hrs.

La Pensión Garantizada Universal (PGU) es uno de los beneficios que permite complementar los ingresos de las personas mayores en Chile. Además, gracias a la Reforma de Pensiones, el monto que reciben sus beneficiarios está experimentando un aumento gradual que alcanzará a distintos grupos etarios.

Actualmente, la PGU entrega un monto de $231.732 a las personas mayores de 65 años que cumplen con los requisitos para acceder al beneficio. Sin embargo, existe un grupo que ya puede recibir el monto máximo establecido por la reforma previsional.

¿Quiénes reciben el monto máximo de la PGU?

El monto máximo de la Pensión Garantizada Universal alcanza los $250.275 y está destinado, desde este año, a las personas que tienen 75 años o más.

Asimismo, quienes cumplan 75 años entre octubre de 2026 y agosto de 2027 podrán acceder al incremento a partir del mes en que cumplan esa edad.

De esta manera, el aumento se está implementando de forma gradual, considerando la edad de los beneficiarios.

¿Cuándo aumentará nuevamente la PGU?

El incremento de la PGU continuará durante 2027, año en que están contemplados dos nuevos ajustes.

Febrero de 2027: se aplicará el reajuste correspondiente a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Septiembre de 2027: Las personas mayores de 65 años podrán acceder al monto máximo establecido por la Reforma de Pensiones.

Este último incremento completará el calendario de aumentos contemplado en la reforma previsional. De esta forma, desde septiembre de 2027, todos los beneficiarios de la PGU recibirán un monto superior a los $250.000, de acuerdo con los reajustes correspondientes.

¿Cómo saber cuándo recibirás el aumento de la PGU?

Para conocer cuándo te corresponde recibir el incremento de la Pensión Garantizada Universal, puedes realizar una consulta en línea a través de ChileAtiende.

Para ello, debes ingresar al siguiente enlace: (pincha aquí).

Consultar fecha de aumento de la PGU en ChileAtiende

Una vez dentro de la plataforma, deberás ingresar tu RUT y fecha de nacimiento.

El sistema mostrará tu monto actual, la fecha en que recibirás el aumento y el monto final que te corresponderá.

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