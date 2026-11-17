17 nov. 2026 - 05:51 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast afirmó en la cumbre de la APEC en China que un "mundo más limpio" aún requiere de minería y mayores inversiones en energía, "pero bien hechas".

Chile es el principal productor de cobre y posee una de las mayores reservas de litio del planeta, ambos minerales esenciales para las energías renovables y el desarrollo de tecnologías como la Inteligencia Artificial.

"Esa es la paradoja de nuestro tiempo. Un mundo más limpio necesita minería, necesita más energía, más infraestructura, pero deben ser bien hechas", señaló el mandatario ultraderechista.

Las declaraciones del Presidente Kast

"Un auto eléctrico necesita varias veces más cobre que uno convencional. Cada batería necesita litio, cada red eléctrica y cada centro de datos necesita cobre", dijo Kast ante los ejecutivos en el polo industrial de Shenzhen (sur). Por esto, abogó por "mercados abiertos" y una "colaboración mutua" que sea "justa".

"Los países que tenemos los recursos no queremos ser sólo un lugar donde se extrae ese producto. Queremos que allí también se procese, se investigue y se innove", añadió.

Antesala de la reunión de Kast con líder chino Xi Jinping

Tras llegar al poder en marzo, Kast enfrenta esta semana en la cita del foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC) su primera prueba diplomática, en medio de fuertes tensiones económicas y geopolíticas mundiales. Latinoamérica ha quedado en el medio de una enconada disputa comercial entre China y Estados Unidos, sus dos principales socios comerciales.

Pekín es el principal comprador de cobre de Chile, además de ser un fuerte inversor en otros minerales, según cifras oficiales citadas por AFP. Con eso en la mira, Kast tiene previsto reunirse este martes con el anfitrión, el mandatario chino Xi Jinping.

Ambos países celebran en 2026 dos décadas de su Tratado de Libre Comercio, el primero de Pekín con un país latinoamericano.