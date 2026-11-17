17 nov. 2026 - 01:20 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Shenzhen Bao'An, en China.

Llegó acompañado de la Primera Dama, María Pía Adriasola, para participar en la Cumbre de Líderes de APEC

A las 6:00 horas de este martes se reunirá con el líder chino Xi Jinping.

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