16 nov. 2026 - 22:15 hrs.

¿Qué pasó?

El Senado aprobó el proyecto de ley que busca contener las alzas de los combustibles y aliviar los costos de las empresas de transporte de carga, por lo que la iniciativa impulsada por el Gobierno quedó lista para su trámite de promulgación y convertirse en ley.

La iniciativa fue aprobada esta noche de lunes por la Sala del Senado con 33 votos a favor, luego de completar su tramitación en ambas cámaras.

La propuesta contempla medidas transitorias para limitar y reducir los precios de las bencinas y el diésel, además de beneficios tributarios para el transporte de carga y de pasajeros. De acuerdo con los plazos informados por el Gobierno, las rebajas comenzarían a reflejarse en los valores de los combustibles a partir de este jueves 19 de noviembre.

¿Cuánto bajarán las bencinas y el diésel?

El proyecto establece que el precio de las gasolinas no podrá superar el valor que tenían al 5 de noviembre de 2026. En términos prácticos, esto permitirá revertir el alza de $38,7 por litro que se había aplicado la semana pasada.

Para el diésel, en tanto, se contempla una reducción de $41,19 por litro para revertir esa misma alza, junto con una rebaja adicional de $100. Así, la disminución total alcanzará más de $140 por litro respecto de los valores actuales.

El mecanismo tendrá carácter transitorio y contempla un límite para los precios de los combustibles hasta el 7 de abril de 2027.

¿Qué otros beneficios contempla el proyecto?

La iniciativa también incorpora medidas para las empresas de transporte de carga, entre ellas modificaciones al mecanismo de recuperación del impuesto específico al diésel. Además, establece porcentajes transitorios de devolución de ese tributo durante 2027, según los ingresos anuales de cada compañía.

La escala considera una recuperación del 90% para empresas con ingresos de hasta 6.000 UF; del 65% para aquellas que registren ingresos superiores a 6.000 y hasta 20.000 UF, y del 50% para las que superen las 20.000 UF.

En el caso del transporte de pasajeros, el proyecto eleva del 35% al 70% el reintegro de peajes para empresas de transporte público rural, interurbano e internacional. También establece un crédito tributario para ese tipo de compañías durante 2027.

También, de manera excepcional durante el año 2027, se incrementa del 35% habitual al 70% la devolución parcial de peajes en vías concesionadas para vehículos pesados.

Durante la discusión legislativa, además, el Ministerio de Hacienda comprometió mesas de trabajo para abordar las demandas de sectores como los pescadores artesanales, agricultores y habitantes de zonas extremas.

?? Listo para convertirse en ley: medidas para contener las alzas de los combustibles El Senado despachó y dejó listo para su trámite de promulgación el proyecto que busca estabilizar los precios de los combustibles y apoyar a las empresas de transporte de carga. ? Para las gasolinas, se establece un límite que impedirá que los precios superen los valores vigentes al 5 de noviembre de 2026. ? En el caso del diésel, el mecanismo considera una rebaja equivalente a $100 por litro respecto de esa misma fecha. ? Los detalles en https://t.co/NoKV9p3Njs #Combustibles — Senado Chile (@Senado_Chile) November 17, 2026

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