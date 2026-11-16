16 nov. 2026 - 21:08 hrs.

¿Qué pasó?

Dos sujetos fueron detenidos durante la madrugada del lunes, luego de ser sorprendidos robando una tienda de artículos deportivos ubicada en calle Matucana, en el centro de Santiago. El local pertenece al exfutbolista de Colo Colo Jaime Valdés.

Los individuos habían sustraído cajas de zapatillas avaluadas en más de $7 millones y ya habían comenzado a cargar las especies en un vehículo cuando fueron capturados por Carabineros.

Vecinos grabaron a los sujetos escapando por los techos

De acuerdo con los antecedentes policiales, los funcionarios llegaron hasta el recinto y comprobaron que los sujetos habían forzado los candados del portón exterior para ingresar al establecimiento.

Al revisar el lugar, los uniformados advirtieron que todavía había personas en el interior. Al percatarse de la presencia policial, los involucrados intentaron escapar por el techo, situación que fue registrada en video por vecinos del sector.

El teniente coronel Arnaldo Carrasco, comisario de la 3ª Comisaría Santiago Central, explicó que los funcionarios lograron interceptarlos durante la huida.

"La madrugada de este lunes personal de la 3ª Comisaría Santiago Central logra detener a dos sujetos que se encontraban efectuando un robo en la tienda deportiva CAC1KE. Una vez que se constituyeron en dicho local, pueden verificar a dos sujetos que huían en distintas direcciones, logrando darles alcance y detenerlos", señaló.

Recuperaron una gran cantidad de zapatillas

Durante la revisión del recinto, Carabineros encontró una camioneta en los estacionamientos del lugar, que ya estaba cargada con las especies sustraídas. El vehículo también fue incautado y la totalidad de la mercancía fue recuperada.

Los detenidos son dos hombres chilenos de 22 y 27 años. Este último mantenía antecedentes penales por delitos asociados al robo.

Por instrucción del Ministerio Público, ambos detenidos fueron puestos a disposición del tribunal y pasarán a su respectivo control de detención durante esta jornada, instancia en la que enfrentarán cargos por el delito de robo en lugar no habitado.

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