"Me arrancaron el corazón": El desgarrador mensaje que compartió madre de Benjamín Galdámez tras hallazgo de cuerpo en Maipú

16 nov. 2026 - 11:46 hrs.

¿Qué pasó?

Claudia Rojas, madre de Benjamín Galdámez, publicó un desgarrador mensaje en redes sociales luego de que se informara el hallazgo de un cadáver en el Zanjón de la Aguada, en Maipú, mismo sector donde se perdió el rastro de su hijo el pasado 20 de octubre.

"Me arrancaron el corazón"

A través de sus historias de Instagram, la mujer compartió una fotografía del joven junto a unas emotivas palabras: "Mi amor por siempre. Si me ven fuerte es porque me arrancaron el corazón".

Instagram

Pero ese no fue el único mensaje que quiso dedicarle. En su perfil de la misma plataforma, publicó varias imágenes de Benjamín acompañadas de una extensa y conmovedora dedicatoria.

"En esta y en todas las vidas juntos, mi amor, acá estaré esperando el día de poder volver a verte y abrazarte tan fuerte", escribió.

En la misma publicación, Claudia expresó que, pese al difícil momento que atraviesa, continúa encontrando fuerzas para seguir adelante.

"Por ahora, sígueme dando esas fuerzas que ni yo sé de dónde salen", agregó en el mensaje.

La madre de Benjamín cerró su dedicatoria con una declaración de amor: "Te amo infinito, por y para siempre en mi corazón".

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Identidad del cuerpo se desconoce

Cabe recordar que el sábado 14 de noviembre la Policía de Investigaciones (PDI) informó sobre el hallazgo de un cuerpo en el Zanjón de la Aguada. De momento, su identidad no ha sido revelada.

El joven está siendo buscado desde el martes 20 de octubre. Sin embargo, su propia madre aseguró cuatro días después que su hijo habría sido asesinado por la última persona que lo vio con vida: un antiguo conocido de su época escolar que actualmente está detenido.

"Yo le tomé declaración y, en definitiva, él ha confesado un delito de homicidio", explicó la fiscal del caso, Yasna Pastén, tras lo informado por la madre de Benjamín en redes sociales.

"Él lo que confiesa es que él habría disparado a la víctima", agregó la persecutora de la Fiscalía Metropolitana Occidente al indicar que el móvil del crimen habría sido un problema ocurrido el mismo día de su desaparición.

De acuerdo a los antecedentes, Benjamín fue visto por última vez tras haber visitado a un amigo en el sector de Casas de Lo Espejo. Luego de esto, la víctima estaba esperando un auto de aplicación cuando habría sido abordado por el detenido.