Temblor en Valparaíso: Centro Sismológico de la Universidad de Chile reportó esta magnitud
- Por Cristian Reyes
¿Qué pasó?
La tarde de este domingo, a las 12:44 horas, un temblor de magnitud 3.3 se registró en la zona centro del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 10 km al este de Valparaíso, en la región del mismo nombre. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 37 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.
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