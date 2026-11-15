Un herido por colapso en puente peatonal artesanal en la región de Coquimbo

15 nov. 2026 - 12:42 hrs.

¿Qué pasó?

En la región de Coquimbo, específicamente en Puntilla de Barranca, un puente peatonal construido por los propios vecinos colapsó debido a la crecida del río causada por la liberación de agua del embalse La Paloma.

Este río no había tenido tal caudal en más de 20 años, tal como dio cuenta el periodista de Meganoticias en la zona, Rodrigo Chávez.

La caída del puente ha dejado a la comunidad aislada, obligando a los habitantes a caminar más de 30 minutos para llegar a Ovalle, donde acceden a servicios básicos como educación y salud.

Dos personas resultaron heridas tras caer al agua: Un adulto mayor y un joven que transitaba diariamente hacia el colegio (aunque él fue desde el puente ferroviario).

Los vecinos solicitaron la intervención urgente de las autoridades para construir una solución definitiva que garantice la seguridad y movilidad de los habitantes.

Eduardo Valdivia, un vecino de la zona, dijo que "soy de la localidad y pedimos que se acerquen las autoridades. Gracias a este puente estamos a cinco minutos de la ciudad de Ovalle".

Por su parte, Erick Sotomayor, otro lugareño, comentó que "esto lo construyó la gente y por eso necesitamos una solución final y que vengan las autoridades. Hace 25 años que no teníamos este caudal de agua... Acá hay gente mayor que se debe dializar y las ambulancias deben dar una vuelta muy larga".

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