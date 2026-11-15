Del calor a la lluvia: Meteoróloga de Megatiempo anticipa que "prevalecerá la inestabilidad" para los próximos días en la capital

15 nov. 2026 - 10:17 hrs.

¿Qué pasó?

La Región Metropolitana entra en un periodo más inestable. Así lo anticipó la meteoróloga de Megatiempo, Lissette Aguilera, en su último informe, donde aseguró que "para los próximos días prevalecerá la inestabilidad", con un escenario que dejaría atrás las condiciones más cálidas para dar paso a la lluvia.

Lo anterior contrasta con los últimos días en que se han registrado altas temperaturas de más de 30° en gran parte de la zona central.

¿Qué dijo la meteoróloga de Megatiempo?

Para este domingo 15 de noviembre, la especialista indicó que la capital "amanecerá con algunas lloviznas durante la madrugada". Más tarde, según detalló, se esperan "algunos chubascos en cordillera" durante la tarde, por lo que las precipitaciones más relevantes de la jornada se concentrarían en el sector cordillerano.

Respecto de los días que vienen, la meteoróloga explicó que "podrían registrarse chubascos en horas de la tarde". El pronóstico se plantea en términos de posibilidad y no de certeza, y apunta a un patrón en que las precipitaciones se concentrarían en las tardes y no durante todo el día.

Este escenario forma parte de un cuadro más amplio en la zona central del país.

Según el informe, allí "la condición cambia el panorama" y se espera inestabilidad durante la jornada, con chubascos por la tarde en las regiones de O’Higgins y del Maule, además de posibles lloviznas matinales en el sector costero. Para la zona centro-sur, Aguilera vinculó la inestabilidad a la segregación de una vaguada.

El contraste con el norte es marcado. Mientras la zona central enfrenta lluvias y chubascos, en Arica, Iquique y Antofagasta predominará el cielo cubierto con viento de hasta 40 kilómetros por hora, y en Copiapó se prevé algo de nubosidad con temperaturas altas, de hasta 28°.

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