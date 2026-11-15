Jueza suspende cierre de parque vinculado a proyecto de golf de Donald Trump en Washington

15 nov. 2026 - 09:03 hrs.

¿Qué pasó?

Una jueza federal de Estados Unidos ordenó que un parque en el corazón de Washington permanezca abierto al público, después de que la administración del presidente Donald Trump buscara cerrarlo para la renovación de un campo de golf.

Ávido golfista y dueño de campos en todo el mundo, Trump busca convertir el campo de golf de East Potomac, un campo público con tarifas asequibles, en una instalación capaz de albergar torneos de categoría de campeonatos de máximo nivel.

Para ese fin, el gobierno ordenó el cierre del parque, un terreno de 160 hectáreas donde está el campo de golf, para el 15 de noviembre con el fin de iniciar la construcción.

Pero una demanda presentada por un grupo ambientalista bloqueó el cierre. La jueza Ana Reyes concedió una orden de restricción temporal para que el parque permanezca abierto mientras se resuelve la demanda.

"El Gobierno propone cerrar indefinidamente un parque histórico, del que disfrutan a diario habitantes de Washington de todo tipo", dijo Reyes. "Este cierre perjudicaría de forma irreparable a los demandantes".

Previamente, Reyes se había pronunciado en contra de las obras iniciales de demolición para el proyecto, incluida la tala de más de 500 árboles.

Trump rechazó esa decisión y dijo que su equipo legal recurrirá el fallo. "La jueza no tiene ningún derecho de detener este proyecto tan importante y hermoso", escribió Trump en Truth Social.

El campo de golf es uno de varios proyectos impulsados por Trump, quien, desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, busca dejar su huella en Washington.

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