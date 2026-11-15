Maratón Fedachi-Chile en Santiago: Revisa los desvíos y cortes de tránsito para este domingo

15 nov. 2026 - 08:30 hrs.

¿Qué pasó?

Con motivo de la Maratón Fedachi-Chile Sudamericano 2026, que se corre hoy domingo 15 de noviembre en el Parque Estadio Nacional, se aplicarán cortes de tránsito en varias arterias del sector.

La organización informó que las restricciones comenzarán desde las 06:30 horas en algunos tramos y desde las 07:00 en otros, mientras las primeras largadas, correspondientes a las categorías 42K y 21K, se darán a las 06:45.

Cortes de tránsito por Maratón Fedachi-Chile Sudamericano 2026

Los cortes de tránsito para este domingo 15 de noviembre serán los siguientes:

Av. Grecia

Calzada sur, entre Av. Parque Bustamante y Av. José Pedro Alessandri: desde las 06:30 hasta las 12:30 horas.

Calzada norte, entre Av. Parque Bustamante y Av. José Pedro Alessandri: desde las 06:30 hasta las 12:00 horas. A las 09:00 se abrirá parcialmente la pista norte, con circulación hacia el poniente.

Av. José Pedro Alessandri / Av. Macul

Calzada poniente, entre Av. Grecia y Av. Escuela Agrícola: desde las 06:30 hasta las 12:00 horas. A las 10:00 se abrirá parcialmente la pista poniente, con circulación hacia el sur.

Calzada oriente, entre Av. Agrícola y Av. Grecia: desde las 06:30 hasta las 12:30 horas. A las 09:30 se abrirá parcialmente la pista oriente, con circulación hacia el norte.

Av. Escuela Agrícola

Calzadas norte y sur: desde las 07:00 hasta las 11:00 horas.

Av. Maratón

Calzada oriente, entre Av. Escuela Agrícola y Av. Rodrigo de Araya: desde las 07:00 hasta las 11:00 horas. A las 09:00 se abrirá parcialmente la pista oriente, con circulación hacia el norte.

Calzada poniente, entre Av. Escuela Agrícola y Av. Rodrigo de Araya: desde las 07:00 hasta las 11:00 horas. A las 09:00 se abrirá parcialmente la pista poniente, con circulación hacia el sur.

Av. Guillermo Mann

Calzada norte, entre Av. Maratón y Av. Pedro de Valdivia: desde las 07:00 hasta las 13:00 horas, la restricción más prolongada de la jornada.

Quienes asistan al evento deben considerar que las entradas al Parque Estadio Nacional estarán habilitadas por Grecia y Pedro de Valdivia desde las 05:30 de la mañana, y que la Línea 6 del Metro funcionará desde esa misma hora. El parque cuenta además con estacionamientos para bicicletas en la zona del Estadio Mario Recordón, aunque la organización no se hace responsable por ellos.

Las categorías de 10K y 5K largarán a las 08:40 y 09:30, respectivamente, y las premiaciones se extenderán hasta las 12:30 horas, por lo que se recomienda planificar los desplazamientos con anticipación.