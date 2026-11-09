Bus Red arrasó con postes de luz en La Florida: Conductor habría perdido el control tras sufrir problemas de salud

09 nov. 2026 - 21:05 hrs.

¿Qué pasó?

Un bus del sistema Red protagonizó un grave accidente de tránsito la tarde de este lunes en la comuna de La Florida, Región Metropolitana.

¿Qué se sabe del accidente?

Por motivos que se investigan, el vehículo chocó al menos dos postes del alumbrado público, generando serios daños en la máquina y en las estructuras de concreto.

El único lesionado es el conductor, quien habría perdido el control, aparentemente, por problemas de salud.

Pese a lo grave del siniestro vial, no se registraron más personas heridas, ni pasajeros del bus ni tampoco transeúntes.

La colisión ocurrió cerca de la estación Metro Rojas Magallanes, sector que se ha visto afectado por el corte de luz a raíz del accidente.