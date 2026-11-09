Metro de Santiago restablece servicio en Línea 5 tras cierre de estación

09 nov. 2026 - 20:47 hrs.

¿Qué pasó?

Metro de Santiago restableció el servicio en Línea 5 tras cerrar una de sus estaciones la tarde de este lunes por manifestaciones en el exterior.

Se trató de la estación Pedrero, ubicada en el límite de las comunas de Macul, La Florida y San Joaquín. Tampoco existió detención de trenes por cerca de una hora.

Aunque no se entregaron detalles, se habría debido a incidentes provocados por hinchas de Colo Colo, ya que se llevó a cabo una celebración en el Estadio Monumental tras el triunfo del Cacique en la Liga de Primera.

¿Qué hacer en caso de una emergencia en el Metro?

Ante cualquier emergencia en el Metro de Santiago, debes contactar al 1411 e indicar la ubicación. Si eres víctima o testigo de acoso, el número a contactar es el 1488.

También puedes comunicarte con personal de Metro desde los intercomunicadores ubicados en trenes, ascensores y escaleras mecánicas.

En caso de evacuación, mantén la calma y sigue las instrucciones del personal. No corras y, si puedes, ayuda a menores y pasajeros con problemas de movilidad a descender del tren.

Revisa más instrucciones sobre cómo actuar en caso de emergencia o problemas de salud pinchando acá.

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