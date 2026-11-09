Por aluviones y derrumbes: Declaran Alerta Amarilla para 10 comunas de la Región Metropolitana

09 nov. 2026 - 19:35 hrs.

¿Qué pasó?

Senapred declaró este lunes Alerta Amarilla para 10 comunas de la Región Metropolitana por posibles remociones en masa, en medio del pronóstico de lluvias y tormentas eléctricas que se esperan en la capital.

¿A qué comunas va dirigida la medida?

La medida va dirigida a las comunas de San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina.

De acuerdo a lo informado por la Dirección Meteorológica de Chile, se mantienen dos avisos vigentes, cuyo desarrollo sería desde este lunes y hasta la madrugada del martes:

Probables tormentas eléctricas con probabilidad de precipitaciones fuertes en un corto periodo de tiempo en precordillera y valles precordilleranos, y cordillera.

con probabilidad de en un corto periodo de tiempo en precordillera y valles precordilleranos, y cordillera. Precipitaciones normales a moderadas en precordillera y valles precordilleranos.

Asimismo, se pronostican entre 1 y 20 milímetros de precipitaciones, y vientos de entre 25 y 40 km/h.

Aluviones y derrumbes

Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) advierte que la posibilidad de ocurrencia de aluviones (flujos de detritos) y derrumbes (deslizamientos, caídas de rocas) es moderada en precordillera y cordillera y baja en cordillera de la costa y valle.

En consideración a estos antecedentes, Senapred declaró Alerta Amarilla por remoción en masa para las 10 comunas de la Región Metropolitana, vigente desde hoy y hasta que las condiciones así lo ameriten.

Con esta medida, "se alistarán escalonadamente los recursos necesarios para intervenir de acuerdo con la evolución del evento, con el objeto de evitar que este crezca en extensión y severidad, minimizando los efectos negativos en las personas, sus bienes y el medio ambiente", concluyó el organismo.