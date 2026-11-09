Incendio afecta a toma Nuevo Amanecer en Cerrillos durante operativo de desalojo: Existe peligro de propagación

09 nov. 2026 - 17:45 hrs.

¿Qué pasó?

Un incendio con peligro de propagación afecta la tarde de este lunes a algunas viviendas del campamento Nuevo Amanecer, en la comuna de Cerrillos, Región Metropolitana.

El siniestro ha generado una columna de humo que se puede ver desde algunos puntos de la capital. Las casas afectadas se ubican a pocos metros de la pendiente que da a la Ruta 78.

Personal de Bomberos trabaja en la emergencia. Por ahora, se desconoce el número de inmuebles afectados, si hay personas lesionadas y cómo se originó el fuego.

Bomberos trabaja en la emergencia

Cabe señalar que desde la mañana se ha llevado a cabo en el lugar un masivo desalojo a cargo de un importante contingente policial, funcionarios municipales y de Gobierno.

Se trata del asentamiento informal más grande de la capital: un terreno de aproximadamente 20 hectáreas cuyo origen se remonta al año 2020 y que ha registrado un crecimiento vertiginoso en los últimos años.

El procedimiento contó con 800 efectivos COP de Carabineros, junto a funcionarios del SERVIU, la Delegación Presidencial, la municipalidad de Cerrillos y la Policía de Investigaciones (PDI).

Asimismo, el despliegue incluye la incorporación de maquinaria pesada destinada a la demolición de las estructuras irregulares.

Según cifras oficiales, la primera etapa del operativo contempla el desalojo de 817 personas (cerca de 200 viviendas). La población total estimada del asentamiento es entre 2.000 y 15.000 personas.