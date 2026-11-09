Carlos Palacios declara como imputado en causa por tráfico de drogas

09 nov. 2026 - 15:35 hrs.

El futbolista chileno Carlos Palacios, actual jugador de Boca Juniors y ex Colo Colo, está citado este lunes para declarar como imputado en una investigación por tráfico de drogas. La diligencia se realiza en dependencias de la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI).

La causa tiene como antecedente la detención, en agosto, de Sebastián Soto Guerra, suegro del jugador, en el marco de una investigación por narcotráfico.

Según informó entonces BioBioChile, entre los antecedentes figuraba el uso de un vehículo inscrito a nombre de Palacios para trasladar droga.

Tras esa detención, el entorno del futbolista sostuvo que su nombre no aparecía en la causa ni en las carpetas investigativas de la PDI. También señaló que Palacios se reservaba el derecho a emprender acciones legales frente a publicaciones que considerara injuriosas, calumniosas o difamatorias.

La declaración de hoy se realiza en calidad de imputado. Hasta ahora no se han informado públicamente detalles sobre los antecedentes específicos que motivaron la diligencia ni sobre el contenido de su declaración.

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