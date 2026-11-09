Kast anuncia proyecto para contener alza en combustibles: Busca que cualquier aumento en los próximos 90 días no supere los $20

09 nov. 2026 - 12:57 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast realizó un punto de prensa en la tarde de este lunes 9 de noviembre para hacer una serie de anuncios, entre lo que se encuentra un proyecto de ley que busca contener el alza en el precio de los combustibles.

El Mandatario señaló que el proyecto tiene como objetivo que cualquier aumento que haya en los próximos 90 días (tres meses) no supere los $20, lo que significaría un alivio para el bolsillo de millones de chilenos.

Además, afirmó que entre el mes de agosto y octubre lo que ha tenido que invertir el Estado para mantener el nivel de precios ha sido casi de 1.200 millones de dólares.

El anuncio del Presidente Kast

"Entendemos que el alza de las bencinas afecta directamente a todos los chilenos, a los comerciantes, familias y transportistas", destacó Kast, enfatizando en los factores internacionales que provocaron un alza en el precio de los combustibles.

Dicho esto, el jefe de Estado anunció el proyecto de ley "con discusión inmediata" y que se podría tramitar en el transcurso de esta semana.

"Para que cualquier alza que venga en los próximos 90 días no supere el techo de los $20 de alza tanto en bencina como en diésel. Eso es un esfuerzo fiscal muy importante, pero va a garantizar una estabilidad para los transportistas y cada una de las familias en Chile", sostuvo.

Kast añadió que esta medida "irá complementada con otras materias que siguen desarrollándose a nivel de Gobierno".

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