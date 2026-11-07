Rojo Edwards lanza duras críticas al Gobierno: "Ni con Bernardo O'Higgins de candidato ganaríamos las próximas elecciones"

07 nov. 2026 - 21:38 hrs.

¿Qué pasó?

En medio de la polémica por las rebajas de condena, el senador Rojo Edwards (Ind-RN) lanzó duras críticas a la conducción política del Presidente de la República, José Antonio Kast, recriminando directamente a su grupo de asesores.

Edwards apunta contra el "Segundo Piso"

En declaraciones a Cooperativa, el parlamentario apuntó directamente contra el denominado "Segundo Piso", a quienes acusó de las "filtraciones" que han llegado a la prensa y que han provocado tensiones dentro del bloque oficialista.

"Hay muchos de nosotros que tenemos dudas de que ellos estén filtrando información para afectar a personas del propio gobierno cuando no les gustan", reprochó Edwards.

Ante esto, el senador propuso como solución "reformular y rediseñar el Segundo Piso", pese a reconocer que esto es una prerrogativa del Presidente Kast.

Rojo Edwards cuestionó que este rumbo en la conducción política del Gobierno puede tener serias repercusiones en futuros procesos electorales.

"Si seguimos en este tranco de decisiones, en particular el Segundo Piso, ni aunque llevemos como candidato a Bernardo O'Higgins ganaríamos las próximas elecciones presidenciales", cerró.

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