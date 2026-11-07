Alcalde de Santo Domingo advierte sobre velocidad en la Ruta 66 tras fatal accidente: "Hay que aumentar la seguridad"

07 nov. 2026 - 12:28 hrs.

¿Qué pasó?

El alcalde de Santo Domingo, Fernando Rodríguez, planteó la necesidad de revisar las condiciones de seguridad de la Ruta 66, luego del grave accidente de tránsito que involucró a un bus de transporte público, un camión y un auto que dejó 12 víctimas fatales y 13 personas lesionadas.

La autoridad apuntó que las mejoras que se han realizado en el camino han permitido una circulación más expedita, pero también propician que los vehículos transiten a mayor velocidad, aumentando la gravedad de los accidentes.

Alcalde apunta a los riesgos de una mayor velocidad

“Si bien ha mejorado considerablemente (la ruta), lo que lleva también a que vehículos transiten con mayor velocidad y se produzcan estos impactos de mucha fuerza por los resultados que estamos viendo”, señaló.

En esa línea, el jefe comunal planteó que se deben analizar nuevas medidas para prevenir accidentes de alta energía, considerando que esta ruta no solo es utilizada por habitantes de Santo Domingo, sino también por personas de comunas cercanas, como Navidad y San Antonio.

Pide revisar las medidas de seguridad en la carretera

Rodríguez insistió en que las mejores condiciones del camino no necesariamente se traducen en una circulación más segura si no se toman medidas para controlar la velocidad.

“Yo creo que hay que darle otra vuelta, de parte de las concesionarias, de parte del Ministerio Público, para evitar estos accidentes de alto impacto”, manifestó.

Finalmente, reiteró su preocupación por la relación entre las mejoras de la carretera y la velocidad de desplazamiento de los vehículos: “A mejores condiciones, más velocidad y pueden ocurrir este tipo de tragedias como las que estamos viviendo hoy día”.

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