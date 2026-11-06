Dos muertos y 16 heridos en accidente de autobús en este de Francia

06 nov. 2026 - 12:00 hrs.

Dos jóvenes, entre ellos un menor, murieron, y 16 personas resultaron heridas en un accidente de autobús en el este de Francia, según un balance provisional de las autoridades.

El accidente se produjo este viernes hacia las 07:30, hora local, en la carretera departamental D22, a la altura del municipio de Lent, e implica un autobús de una línea de transporte interurbano, según la prefectura de Ain.

El vehículo, que circulaba entre Lyon y Bourg-en-Bresse, transportaba a 43 personas, entre ellas 15 menores que iban a sus centros escolares, según la fiscalía de esta última localidad, que abrió una investigación por homicidio vial. "El conductor, que se encuentra hospitalizado, aún no ha podido ser interrogado hasta el momento", precisó el ministerio público, que habla de tres heridos en estado crítico.

Chocó contra un árbol

Según Yves Cristin, el alcalde de Lent, el autobús "se salió de la carretera y chocó contra un árbol en la cuneta" por causas aún desconocidas. El sitio del impacto, tras una curva a la derecha, no presentaba dificultades especiales meteorológicas a primera hora de la mañana.

Según un comunicado del Ministerio de Transportes, se han movilizado 102 bomberos, 58 vehículos y 50 gendarmes. También se han desplegado cuatro helicópteros y ocho equipos del SMUR (servicio móvil de emergencias y reanimación). El balance de víctimas es provisional, según las autoridades.

Los accidentes en el transporte público son poco comunes en Francia. En enero de 2025, una estudiante de liceo murió y 20 alumnos resultaron heridos cuando un autobús escolar, cuyo conductor había consumido estupefacientes, volcó sobre una calzada cerca de Châteaudun. En 2019, un accidente de Flixbus dejó 33 heridos.