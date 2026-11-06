Presidente de Paraguay solicita 72 horas para responder a acusaciones: "Voy a exponer mi verdad"

06 nov. 2026 - 09:56 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente de Paraguay, Santiago Peña, solicitó una extensión de 72 horas para preparar su defensa frente al juicio político que enfrenta en medio de la crisis bancaria que dejó congelados los depósitos de casi la mitad de la población.

El mandatario comunicó la petición este viernes a través de su cuenta en la red social X, donde cuestionó el plazo que le dieron para responder a las acusaciones.

"He pedido una prórroga de 72 horas para ejercer mi defensa. Me notificaron a las 22:15 con un libelo acusatorio y unas 300 fojas de anexos, y pretenden que responda en menos de 12 horas. Eso no es debido proceso", escribió.

Peña asegura que expondrá su versión ante la ciudadanía

En la misma publicación, el jefe de Estado afirmó que presentará sus argumentos frente a la ciudadanía y descartó eludir su responsabilidad en medio de la crisis política.

"Voy a exponer mi verdad ante toda la ciudadanía, aunque resulte incómoda para muchos actores políticos. Nunca voy a rehuir mi compromiso con la gente, y menos en los momentos difíciles", agregó.