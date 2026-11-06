Periodista rompe en llanto y renuncia en vivo por vínculo del dueño del canal con banco investigado en Paraguay

06 nov. 2026 - 07:10 hrs.

¿Qué pasó?

La crisis financiera y política que atraviesa Paraguay tuvo un episodio particularmente llamativo en televisión. La periodista paraguaya Mina Feliciángeli rompió en llanto durante una transmisión en directo y anunció su renuncia al medio en el que trabajaba, luego de cuestionar los vínculos de su propietario con Ueno Bank, entidad cuyo cierre dejó a millones de clientes sin acceso a sus ahorros.

La profesional también cuestionó la información que se entregó públicamente sobre la situación financiera de la entidad bancaria.

En particular, apuntó a que el Banco Central difundía información oficial que indicaba que el banco se encontraba en buenas condiciones, pese al desenlace que terminó afectando a sus clientes.

"Yo en realidad vine a despedirme de ustedes y de toda la audiencia que nos sigue con tanto cariño, porque yo no sé fingir demencia, gente. Y esto es una barbaridad lo que se ha hecho. Entonces, yo no me puedo quedar acá, hay mucha responsabilidad, sin lugar a dudas, del dueño de este medio, que es a la vez también dueño de Ueno Bank", manifestó la comunicadora visiblemente afectada.

La renuncia de Santiago Peña en medio de la crisis de Ueno Bank

El episodio ocurre en medio de una profunda crisis política en Paraguay, luego de que el presidente Santiago Peña presentara su renuncia al cargo. Sin embargo, el mandatario continúa formalmente en funciones, debido a que el Congreso debía pronunciarse sobre su dimisión y la sesión convocada para analizarla fue levantada por falta de quórum.

En paralelo, el Senado inició un juicio político en su contra por presunto mal desempeño de sus funciones. El proceso contempla dos etapas: los diputados ya fueron reconocidos como fiscales acusadores, mientras que los senadores deberán constituirse como tribunal. De acuerdo con lo previsto, Peña presentaría su defensa durante la mañana de este viernes.

En su mensaje de renuncia, el mandatario aseguró que tomó la decisión pensando en la estabilidad del país y la tranquilidad de sus habitantes.

"Hoy me dirijo a ustedes en uno de los momentos más difíciles de mi vida. He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas. También quiero pedir disculpas al pueblo si en algún momento he fallado, pero hoy mi prioridad es una sola, la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros en nuestro sistema financiero. Mi mayor deseo es que se garantice la devolución de esos recursos", cerró.

La dimisión se produjo luego del cierre de Ueno Bank por una crisis de solvencia. La situación dejó a cerca de tres millones de clientes sin posibilidad de acceder a su dinero, en un país de aproximadamente seis millones de habitantes.

El principal accionista de la entidad es el conglomerado Grupo Vázquez, del que Peña fue accionista hasta marzo del año pasado, cuando vendió su participación. Este antecedente abrió cuestionamientos sobre un eventual conflicto de interés.

Acusan posible salida de Peña hacia Argentina

En medio de la incertidumbre política, algunos parlamentarios denunciaron una eventual salida del mandatario de Paraguay y señalaron que habría viajado a Argentina para solicitar asilo al presidente Javier Milei. Sin embargo, esta versión fue desmentida por la Presidencia paraguaya.

Durante una intervención en el Congreso, un senador aseguró que Peña habría abandonado el país sin comunicarlo y que, según la información que manejaban, su destino sería Argentina.

¿Qué pasaría si se concreta la salida del presidente?

En caso de que la renuncia de Santiago Peña sea ratificada, el vicepresidente Pedro Alliana debería asumir la Presidencia y completar el período de gobierno hasta agosto de 2028.

Como restan menos de dos años para el término de la administración, la Constitución paraguaya eximiría la obligación de convocar a elecciones populares anticipadas.