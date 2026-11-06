Gobierno sufre revés en Presupuesto 2027: Comisión Mixta rechaza partida de Educación tras recortes

06 nov. 2026 - 01:35 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo revés sufrió el Gobierno durante la discusión del Presupuesto 2027, luego de que este jueves la Comisión Especial Mixta de Presupuestos rechazara la partida completa del Ministerio de Educación, en medio de cuestionamientos a la eliminación de beneficios para estudiantes y a los recortes en distintos programas.

La votación se produjo durante la revisión de los recursos para el próximo año y estuvo marcada por las abstenciones de parlamentarios, varias de ellas del oficialismo. La cartera contempla un presupuesto cercano a los $17,3 billones, prácticamente sin variaciones reales respecto de 2026.

La decisión obliga al Ejecutivo a buscar nuevos acuerdos para reponer los recursos durante las siguientes etapas de la tramitación legislativa. Además de Educación, otras partidas y programas quedaron pendientes o fueron rechazados parcialmente.

¿Por qué rechazaron el presupuesto del Ministerio de Educación?

La partida de Educación terminó rechazada con 11 votos en contra, 2 a favor y 11 abstenciones. Estas últimas se suman a los rechazos y fueron mayoritariamente del oficialismo, según publicó La Tercera.

Uno de los principales cuestionamientos fue la eliminación del programa de entrega de computadores a estudiantes, conocido como "Yo elijo mi PC". También hubo reparos por los recortes a los liceos bicentenarios y a los recursos destinados a medir los aprendizajes.

Las críticas también apuntaron al financiamiento de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), los recursos para educación parvularia y los aportes destinados a las universidades del Consejo de Rectores.

Senapred y Patrimonio también quedan con recursos pendientes

La discusión presupuestaria también dejó pendientes los recursos para el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) y la Subsecretaría del Patrimonio Cultural, aunque las partidas generales de Interior y Cultura sí consiguieron avanzar.

En el caso del Ministerio del Interior, el presupuesto fue aprobado por 13 votos a favor y 8 en contra, pero se mantuvo el rechazo al capítulo correspondiente a Senapred, ante la reducción de $900 millones que tendría el organismo.

Por su parte, el presupuesto del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio fue aprobado por 14 votos a favor y 9 en contra, pero no ocurrió lo mismo con los recursos de la Subsecretaría del Patrimonio Cultural. Durante el debate hubo cuestionamientos a las disminuciones de fondos para bibliotecas, infraestructura cultural en regiones y programas de formación artística.

¿Qué otras partidas del Presupuesto 2027 siguen en discusión?

El rechazo de Educación se suma a otros recursos que no consiguieron aprobación durante la revisión del Presupuesto 2027 en la Comisión Especial Mixta. Entre ellos están los del Ministerio de Ciencia, cuya partida había sido rechazada previamente en la subcomisión correspondiente y cuyos recursos no fueron repuestos para su discusión en la comisión.

También quedaron pendientes los fondos del Servicio Nacional de Aduanas, luego de que parlamentarios cuestionaran un recorte de 15,1% en su presupuesto.

Otro de los puntos conflictivos fue la Atención Primaria de Salud, cuyos recursos fueron rechazados tras registrarse un doble empate en las votaciones. Las diferencias estuvieron centradas en el aporte per cápita que reciben los consultorios y el financiamiento de los Programas de Reforzamiento (PRAPS).

Con este escenario, el Gobierno deberá continuar negociando para conseguir respaldo a los recursos cuestionados. El proyecto de Presupuesto 2027 pasará a discutirse en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados la próxima semana y posteriormente al Senado, con plazo máximo hasta el 30 de noviembre para su despacho desde el Congreso.

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