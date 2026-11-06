Cortes de luz en Santiago: Revisa las 8 comunas que tendrán interrupciones este viernes 6 de noviembre

06 nov. 2026 - 00:05 hrs.

¿Qué pasó?

La empresa Enel programó una serie de cortes de luz para este viernes 6 de noviembre en distintos sectores de la Región Metropolitana.

En total, serán ocho comunas las que tendrán interrupciones del suministro eléctrico durante la jornada, algunas de ellas con más de un sector afectado y distintos horarios de suspensión.

Los trabajos podrían extenderse por varias horas, dependiendo de la zona. Por ello, es importante revisar si el domicilio se encuentra dentro de los sectores considerados en la programación.

¿Qué comunas tendrán cortes de luz este viernes 6 de noviembre?

Vitacura

El primer corte de luz está programado entre las 10:00 y las 14:00 horas.

Una segunda interrupción se realizará entre las 10:30 y las 13:30 horas.

La Florida

La interrupción del suministro eléctrico está programada entre las 10:30 y las 17:00 horas.

Providencia

El corte de luz se realizará entre las 15:00 y las 18:00 horas.

Ñuñoa

La interrupción del suministro está prevista entre las 10:30 y las 16:30 horas.

La Granja

El corte de luz se extenderá entre las 10:00 y las 17:00 horas.

La Cisterna

La suspensión del suministro eléctrico está programada entre las 10:30 y las 14:30 horas.

Lo Espejo

El primer corte de luz se realizará entre las 11:00 y las 17:00 horas.

Una segunda interrupción está prevista entre las 09:30 y las 14:30 horas.

Estación Central

La interrupción del suministro eléctrico está programada entre las 10:00 y las 16:00 horas.

¿Cómo revisar si mi vivienda tendrá cortes de luz?

Para conocer si una vivienda se encuentra dentro de las zonas afectadas, los clientes pueden ingresar al sitio web de Enel y consultar el mapa de trabajos programados, donde se puede revisar el detalle de cada interrupción y los sectores involucrados ingresando aquí.