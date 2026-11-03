Estas son las 9 comunas de Santiago que tendrán cortes de luz este miércoles 4 de noviembre

03 nov. 2026 - 23:35 hrs.

¿Qué pasó?

La empresa Enel programó una serie de cortes de luz para este miércoles 4 de noviembre en distintos sectores de la Región Metropolitana.

En total, serán nueve comunas las que tendrán interrupciones del suministro eléctrico durante la jornada, algunas de ellas con más de un sector afectado y distintos horarios de suspensión.

Los trabajos podrían extenderse por varias horas, dependiendo de la zona. Por ello, es importante revisar si el domicilio se encuentra dentro de los sectores considerados en la programación.

¿Qué comunas tendrán cortes de luz este miércoles 4 de noviembre?

Colina

El corte de luz está programado entre las 10:00 y las 16:00 horas.

Peñalolén

La interrupción del suministro se extenderá entre las 10:30 y las 16:30 horas.

Las Condes

Entre las 10:00 y las 16:00 horas.

Entre las 11:00 y las 17:00 horas.

La Florida

El corte de luz se realizará entre las 10:00 y las 15:00 horas.

Ñuñoa

La interrupción del suministro está programada entre las 00:00 y las 04:00 horas.

Renca

El corte de luz se extenderá entre las 10:30 y las 16:30 horas.

Lo Espejo

La interrupción del suministro eléctrico está prevista entre las 09:30 y las 15:30 horas.

Estación Central

Entre las 10:30 y las 13:30 horas.

Entre las 15:00 y las 17:00 horas.

Maipú

Entre las 10:00 y las 16:00 horas.

Entre las 14:30 y las 16:30 horas.

¿Cómo revisar si mi vivienda tendrá cortes de luz?

Para conocer si una vivienda se encuentra dentro de las zonas afectadas, los clientes pueden ingresar al sitio web de Enel y consultar el mapa de trabajos programados, donde se puede revisar el detalle de cada interrupción y los sectores involucrados ingresando aquí.

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